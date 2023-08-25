ВСУ заявило, что отразило две ракетные атаки на Одесскую область

В ночь на 25 августа российские войска дважды нанесли ракетные удары по Одесской области, сообщают Силы обороны юга Украины.

По данным Воздушных сил ВСУ, около полуночи истребители Су-34 выпустили две управляемые авиационные ракеты Х-59 из акватории Черного моря в направлении одного из портов Одесской области.

Через несколько часов российский корабль в Азовском море выпустил две крылатые ракеты «Калибр» в сторону Одессы.

Все четыре ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны Украины, заявили в ВСУ.

Также ПВО сбили один ударный беспилотник «Шахед», запущенный по территории Днепропетровской области.

Одесские власти не сообщали о каких-либо разрушениях. Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак рассказал, что над регионом были сбиты беспилотник и одна ракета. Обломки повредили частный дом и газопровод в Грушевской общине Криворожского района. Пострадавших нет, добавил он.