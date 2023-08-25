В российском сериале «Контакт» лицо Максима Виторгана заменили дипфейком. Актер публично выступал против войны

Во втором сезоне сериала «Контакт», который выходит на платформе Premier, принадлежащей «Газпром-медиа», лицо Максима Виторгана, заменили дипфейком — изображением, сгенерированным искусственными интеллектом.

Первым об этом сообщил телеграм-канал «Русское кино в топе». Корреспондент «Медиазоны», посмотревший вышедшие серии, убедился, что в эпизоде, где появляется герой Виторгана, у него фактически не меняется выражение лица, а движения губ не всегда соответствуют произносимому тексту.

Сам Виторган написал в инстаграме, что не смотрел сериал и не может подтвердить или опровергнуть использование дипфейка, но не удивлен произошедшему.

До меня так же доходили слухи, что перед создателями сериала была поставлена задача вырезать меня оттуда совсем (наверное, потому что я ну очень плохо играл, да?), но это оказалось проблематично. Достаточно большая и сюжетообразующая роль. Но! Мы не привыкли отступать и экономить деньги «Газпрома» (процедура эта технологичная совсем не дешевая).

С чем связано также решение, Виторган пояснять не стал. «Медиазона», в свою очередь, напоминает, что Виторган после начала российского вторжения в Украину выступал против войны, а затем поддерживал в соцсетях артистов, которых Минюст РФ объявлял «иноагентами».

В апреле телеканал «Муз-ТВ» в документальном фильме об участниках шоу «Фабрика звезд» заблюрил лицо певицы Елены Темниковой, выступавшей против войны.

«Кинопоиск» писал, что создатели сериала «Контакт» использовали дипфейк, чтобы в первом сезоне, вышедшем в 2021 году, показать героя Павла Майкова в молодости.