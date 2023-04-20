«Муз-ТВ» заблюрил Елену Темникову в фильме о «Фабрике звезд». Певица выступала против войны

Телеканал «Муз-ТВ» заблюрил изображение российской певицы Елены Темниковой в фильме «Золотая клетка для артистов! История шоу „Фабрика звезд“», который вышел в ютьюбе 19 апреля. Внимание на это обратил музыкальный критик Олег Кармунин.

«Ее фигура замазана, как будто это неприличное изображение полового органа», — сообщил Кармунин. В опубликованной записи этот момент видно после 12-й минуты.

Фабрика звезд Meduza

Кроме того, в фильме вырезали упоминание Темниковой из речи музыкального критика Максима Фадеева, отметил музыкальный критик.

Елена Темникова после начала полномасштабного российского вторжения в Украину выступала против войны.

После вторжения РФ в Украину появились списки «запрещенных» артистов, чьи выступления власти РФ посчитали нежелательными, сообщали «Агентство» и «Фонтанка». В список вошли Борис Гребенщиков, Валерий Меладзе, Оксимирон и другие артисты, выступившие против войны.