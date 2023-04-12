«Росбалт» объявил о ликвидации из-за проблем, связанных с внесением в реестр «иноагентов»

Акционерное общество «РС-Балт», которое является учредителем информагентства «Росбалт», приняло решение о ликвидации организации, сообщает «Лениздат.ру» со ссылкой на соответствующую запись на сайте федерального реестра.

«Внеочередным общим собранием акционеров АО „РС-Балт“ принято решение о ликвидации и назначении председателем ликвидационной комиссии Афонины Ларисы Владимировны», — говорилось в сообщении.

В свою очередь генеральный директор «Росбалта» Лариса Афонина сообщила, что ликвидация компании связана с экономическими проблемами, которые начались после признания издания «иностранным агентом».

«Нас назначали „иноагентом“, мы два года пытались добиться справедливости, потому что считали, что это неправильно, нечестно, но безрезультатно. Мы не можем далее существовать, потому что у нас просто элементарно нет денег на это существование», — сказала Афонина, пояснив, что после присвоения статуса «иноагента» издание лишилось рекламных доходов и грантовых денег от правительства Санкт-Петербурга.

Минюст включил «Росбалт» в реестр «иноагентов» в октябре 2021 года. Поводом для этого стал перевод в размере 90 тысяч рублей от признанного «иноагентом» аналитического центра «Сова», который арендовал у агентства помещение для конференции. Кроме того, Минюст объяснил включение «Росбалта» в реестр тем, что агентство в своих публикациях ссылалось на СМИ-«иноагентов».

Ранее на сайте «Росбалта» говорилось, что руководителем проекта является Наталья Черкесова, супруга бывшего замдиректора ФСБ и бывшего главы ФСКН Виктора Черкесова. В настоящий момент такой записи на сайте агентства нет.