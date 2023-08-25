Минобороны РФ объявило, что в Калужской области уничтожена ракета, а в Крыму сбиты 42 беспилотника

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 25 августа над Калужской областью была сбита украинская ракета С-200.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области», — говорится в заявлении военного ведомства.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что ПВО сработали в 00:30 в Малоярославецком и Жуковском районах. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, добавил он.

Местные жители публиковали кадры работы ПВО и уничтожения предполагаемой ракеты. Около часа ночи, когда в соцсетях появились сообщения о взрывах в Калужской области, московские аэропорты Внуково и Домодедово временно приостанавливали работу. Сейчас они работают в штатном режиме.

В пять утра Минобороны РФ сообщило об атаке украинских дронов в аннексированном Крыму.

По сведениям ведомства, средствами ПВО были выявлены 42 беспилотника самолетного типа. «Девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели», — заявили военные.

Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил о нескольких дронах, уничтоженных над Черным морем в районе мыса Херсонес. Он утверждает, что экстренные службы не зафиксировали каких-либо повреждений гражданской инфраструктуры в городе.