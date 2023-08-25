Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA

На сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) опубликовали демоверсии материалов для основного государственного экзамена (ОГЭ), который российские школьники сдают по итогам девятого класса. «Медиазона» обнаружила упоминания в демонстрационных материалах к экзамену по русскому языку и обществознанию.

В одном из примеров заданий к итоговому собеседованию по русскому языку школьникам предлагают прочитать вслух текст об участнице «СВО», фельдшере Екатерине Ивановой.

В самом задании утверждается, что «Россия славится своими героями», и в качестве такого примера приводится Иванова. Ее фотографии также опубликованы в задании.

Далее школьникам предлагается «выразительно прочитать вслух» текст о фельдшере. В нем коротко рассказывается биография Ивановой, которая родилась в Белгородской области, занималась спортом и участвовала в олимпиаде по ОБЖ в школе, а затем стала студенткой медицинского колледжа. После завершения образования поступила на военную службу по контракту.

Верой и правдой выполняла она свой долг перед Родиной, но момент славы был еще впереди.

С началом специальной военной операции Екатерина Ивановна отправилась на передовую в должности фельдшера. Ей приходилось забирать раненых с поля боя и сопровождать в госпиталь. 28 февраля 2022 года вооруженные силы Украины атаковали санитарную колонну. Прапорщик Екатерина Иванова самоотверженно закрыла собой тяжело раненного военнослужащего, который не смог самостоятельно укрыться от снарядов противника. Благодаря ее героическому поступку жизнь солдата была спасена. Сама она получила осколочное ранение.

Конечно, это далеко не единственная жизнь, которую спасла Екатерина Ивановна. Немало наших защитников остались в живых и вернулись в строй благодаря ее мужеству и верности долгу!

В следующем задании девятиклассников просят подробно пересказать этот текст, а также включить в пересказ высказывание подруги Ивановой: «Катюша всегда была и остается отличницей… У нее характер боевой девчонки». Темы других заданий, как отмечает «Медиазона», не связаны с российским вторжением в Украину.

Журналисты обнаружили еще несколько заданий на тему «СВО» в демонстрационной версии ОГЭ по обществознанию. В двух заданиях упоминаются «жители страны Z» и «государство Z». В одном из них предлагается выбрать по описанию, какой политический режим установился в «стране Z», где «высшей ценностью являются права и свободы граждан», а также «реализована взаимная ответственность» государства и его жителей.

Согласно описанию, в политической жизни «страны Z» «активно участвуют несколько партий, действуют независимые средства массовой информации». Среди вариантов ответа, какой в ней режим: авторитарный, диктаторский, демократический, тоталитарный. Верным ответом в демонстрационных материалах называется демократический режим.

Кроме того, правильным ответом на вопрос о том, что относится к «традиционным российским духовно-нравственным ценностям», считается «служение Отечеству и ответственность за его судьбу» и «взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России», отмечает «Медиазона».

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