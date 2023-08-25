Банки России перестали выдавать «Сельскую ипотеку» (то есть под 3% годовых) до тех пор, пока не изменится «текущая экономическая ситуация»
Министерство сельского хозяйства РФ сообщило, что российские банки временно перестали выдавать кредиты по программе «Сельская ипотека». Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В связи с повышением ключевой ставки Банка России до 12% и в целях недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками временно приостановлена выдача новых ипотечных кредитов по данной программе. Выдача будет возобновлена после изменения текущей экономической ситуации», — сказано в сообщении Минсельхоза.
Программа «Сельская ипотека» позволяет получить льготный ипотечный кредит на покупку или строительство жилья по ставке от 0,1% до 3% годовых. С 2020 года, по данным Минсельхоза РФ, ипотеку в рамках программы получили более 120 тысяч семей.
Центробанк РФ в середине августа на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Такое решение, объявил регулятор, принято «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности» на фоне снижения курса рубля. На этом фоне крупные российские банки Сбербанк и ВТБ повысили ставки по вкладам до 12%.