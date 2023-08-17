После повышения ключевой ставки Банком России Сбербанк и ВТБ увеличили ставки по рублевым вкладам.

В Сбербанке максимальная ставка по рублевым вкладам составит 12% годовых (ранее 10%). Повышение ставок начнет действовать с 17 августа, пишет РБК.

ВТБ повысил ставку до 11% годовых. Для клиентов, которые переводят свою пенсию в ВТБ, максимальная ставка составит 12%, уточняет «Интерфакс».

В середине августа ЦБ на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Такое решение, объявил регулятор, было принято «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности» на фоне снижения курса рубля.

После начала полномасштабной войны в Украине ЦБ резко поднял ставку с 9,5% до 20%. Российские банки, включая Сбербанк и ВТБ, вслед за ростом ключевой ставки повысили проценты по вкладам. В частности, Сбербанк тогда установил максимальную ставку по вкладам на уровне 21%. С апреля 2022-го регулятор последовательно снижал ключевую ставку. В июне ставка вернулась к довоенным 9,5%, а в июле ЦБ понизил ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых. Через год ставку подняли до 8,5% годовых. Банки соответственно меняли условия вкладов.

16 августа президент России Владимир Путин созвал экстренное совещание с членами правительства для обсуждения мер по ужесточению валютного контроля. Источники «Ведомостей» сообщили, что по итогам совещания власти решили не ужесточать валютные ограничения, поскольку им удалось договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки. В то же время один из источников издания отметил, что обязательная продажа экспортерами валютной выручки станет неизбежной, если ситуация не изменится.

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