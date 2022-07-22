Банк России неожиданно понизил ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых

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Центральный банк России пятый раз подряд понизил — сразу на 150 базисных пунктов, с 9,5% до 8% годовых.

В ЦБ отметили, что инфляция замедляется, а деловая активность снижается медленнее, но «внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность».

Во втором полугодии 2022 года ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки.

«Прайм» пишет, что ЦБ снизил ставку «неожиданно». ЦБ превысил ожидания рынка: многие аналитики полагали, что регулятор будет действовать более осторожно и снизит ставку на 50, возможно, 75-100 базисных пунктов, уточняет РБК.

После решения Центробанка курс российского рубля снизился к доллару и евро. К 13:31 мск курс доллара на торгах Московской биржи составлял 57,9075 рубля (+32,25 копейки к уровню 13:29, то есть до объявления решения ЦБ), курс евро —58,0325 рубля (+23,75 копейки).

В конце февраля на фоне санкций и падения курса рубля Банк России резко поднял ключевую ставку до 20%. В апреле регулятор начал последовательное снижение ставки. 10 июня ЦБ снизил ключевую ставку до 9,5% годовых — на таком уровне она была до российского вторжения в Украину.

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