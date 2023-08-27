Источник «РБК-Украина» в СБУ сообщил о налете дронов на аэродром в Курской области

Контрразведка СБУ атаковала дронами военный аэродром в Курской области, заявил источник «РБК-Украина» в спецслужбе.

По его словам, дроны-камикадзе в ночь на 27 августа «отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29». Также, заявил собеседник издания, поражены радары комплекса С-300 и два ЗРК «Панцирь».

Почти все беспилотники долетели до своих целей, заявил источник в СБУ. Сколько всего было запущено дронов, он не уточнил, сообщив лишь, что, по предварительной информации, только три из них были сбиты.

Российские власти сообщали лишь о попадании беспилотника в многоквартирный дом в Курске на улице Карла Маркса. «Агентство» определило, что дом, в который врезался дрон, находится в 300 метрах от сразу двух военных объектов: 16-й отдельной бригады радиоэлектронной борьбы и 3754-й центральной авиационно-технической базы воинской части № 13830.

О массированной атаке беспилотников на какие-либо объекты в Курской области в ночь на 27 августа ни российские телеграм-каналы, ни какие-либо другие источники не сообщали.

Видеосвидетельств атаки на аэродром, о которой заявил источник «РБК-Украина», также на момент публикации новости не появлялось.

19 августа Минобороны РФ сообщало, что беспилотник атаковал аэродром в Новгородской области 19 августа, из-за чего на стоянке самолетов произошел пожар. По данным Минобороны, повреждения получил один самолет, пострадавших нет. Спустя несколько дней были опубликованы спутниковые снимки аэродрома после атаки.

Источник украинского издания NV в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины утверждал, что атаки дронов на российские военные аэродромы проводят группы диверсантов, которых координируют украинские спецслужбы.

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