На спутниковых снимках показали последствия удара дрона по авиабазе в Новгородской области. Там сгорел сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3

«Русская служба Би-би-си» опубликовала спутниковые снимки авиабазы «Сольцы» в Новгородской области, сделанные компанией Planet Labs до и после удара беспилотника по военному аэродрому 19 августа.

На снимке от 16 августа видно, что на базе стоят десять российских сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3. На снимке от 21 августа самолетов нет, а на месте одного из них видны следы пожара.

Минобороны РФ сообщило, что беспилотник атаковал аэродром в Новгородской области 19 августа, из-за чего на стоянке самолетов произошел пожар. По данным Минобороны, повреждения получил один самолет, пострадавших нет. После удара дрона появились фотографии, на которых, как утверждалось, показан горящий бомбардировщик Ту-22М3.

Атаки дронов на российские военные аэродромы проводят группы диверсантов, которых координируют украинские спецслужбы, утверждает источник украинского издания NV в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины. По его словам, за последние несколько дней диверсанты якобы «обезвредили пять российских самолетов, включая стратегические бомбардировщики, которые наносили ракетные удары по украинским городам».

Читайте также

Под Великим Новгородом дрон уничтожил российский сверхзвуковой бомбардировщик Пятьсот сорок третий день войны. Фотографии

Читайте также

Под Великим Новгородом дрон уничтожил российский сверхзвуковой бомбардировщик Пятьсот сорок третий день войны. Фотографии