На спутниковых снимках показали последствия удара дрона по авиабазе в Новгородской области. Там сгорел сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3
«Русская служба Би-би-си» опубликовала спутниковые снимки авиабазы «Сольцы» в Новгородской области, сделанные компанией Planet Labs до и после удара беспилотника по военному аэродрому 19 августа.
На снимке от 16 августа видно, что на базе стоят десять российских сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3. На снимке от 21 августа самолетов нет, а на месте одного из них видны следы пожара.
Минобороны РФ сообщило, что беспилотник атаковал аэродром в Новгородской области 19 августа, из-за чего на стоянке самолетов произошел пожар. По данным Минобороны, повреждения получил один самолет, пострадавших нет. После удара дрона появились фотографии, на которых, как утверждалось, показан горящий бомбардировщик Ту-22М3.
Атаки дронов на российские военные аэродромы проводят группы диверсантов, которых координируют украинские спецслужбы, утверждает источник украинского издания NV в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины. По его словам, за последние несколько дней диверсанты якобы «обезвредили пять российских самолетов, включая стратегические бомбардировщики, которые наносили ракетные удары по украинским городам».