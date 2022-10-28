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Актера Павла Устинова отправили в армию в рамках мобилизации. Об этом сообщил созданный Эдуардом Бояковым «Новый театр» на своей странице во «ВКонтакте».

«За плечами 26-летнего молодого человека срочная служба в Росгвардии. Многим памятен период, когда социальные сети пестрели аватарками „Я/Мы Павел Устинов“. После этих драматических событий он служил в МХАТе имени Горького. После открытия „Нового театра“ Павел был приглашен в состав его труппы, но ему выпала другая служба — в рядах российской армии, на самой что ни на есть передовой линии фронта», — сказано в сообщении театра.

В посте приводятся слова Устинова о том, почему он пошел в армию.

Мы — граждане нашей страны, у которой, как и у других стран, есть свои проблемы. Целостность территорий должна быть в сохранности, и если стране для этого понадобились дополнительные силы, то другого выхода быть не может. Если война придет в наш дом, будет поздно. За нами стоят семьи, жены, родители, дети, которые могут оказаться в большой опасности, если бездействовать.

Павел Устинов в 2019 году проходил по «московскому делу», фигурантами которого стали участники протестов против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Во время одного из митингов его задержали, а затем приговорили к трем с половиной годам колонии за «применение насилия» к сотруднику правоохранительных органов. Актер настаивал на том, что не занимается политикой, а на месте митинга оказался случайно.

В поддержку Устинова развернулась широкая общественная кампания. В результате Устинова сначала отпустили из СИЗО под подписку о невыезде, а потом заменили ему реальный срок на год лишения свободы условно.

Дело Павла Устинова

«Начинаешь допускать мысль, что ты и правда уголовник» Павел Устинов — о двух месяцах в СИЗО, невиновных сокамерниках и хороших омоновцах

Дело Павла Устинова

«Начинаешь допускать мысль, что ты и правда уголовник» Павел Устинов — о двух месяцах в СИЗО, невиновных сокамерниках и хороших омоновцах