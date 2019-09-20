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Сколько людей поддержали Павла Устинова и фигурантов «московского дела»

Источник: Meduza
После приговора актеру Павлу Устинову, <a href="https://meduza.io/feature/2019/09/16/eto-uzhe-ne-kafka-eto-bosh" target="_blank">осужденному</a> на три с половиной года лишения свободы, в защиту фигурантов «московского дела» <a href="https://meduza.io/feature/2019/09/19/putevoditel-meduzy-po-bespretsedentnoy-kampanii-v-zaschitu-figurantov-moskovskogo-dela" target="_blank">выступили</a> тысячи человек, в том числе представители разных профессиональных сообществ. К общественной кампании присоединились, в числе прочих, учителя, врачи, священники, представители творческих профессий. Программисты выпустили два открытых письма — между теми, кто подписал обращения, могут быть пересечения. Кроме того, под письмом учителей некоторые подписи дублируются.
После приговора актеру Павлу Устинову, осужденному на три с половиной года лишения свободы, в защиту фигурантов «московского дела» выступили тысячи человек, в том числе представители разных профессиональных сообществ. К общественной кампании присоединились, в числе прочих, учителя, врачи, священники, представители творческих профессий. Программисты выпустили два открытых письма — между теми, кто подписал обращения, могут быть пересечения. Кроме того, под письмом учителей некоторые подписи дублируются.

Фото в анонсе: Celestino Arce Lavin / ZUMA / Scanpix / LETA