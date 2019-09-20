Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Сколько людей поддержали Павла Устинова и фигурантов «московского дела»
10:41, 20 сентября 2019
Источник: Meduza
После приговора актеру Павлу Устинову,
осужденному
на три с половиной года лишения свободы, в защиту фигурантов «московского дела»
выступили
тысячи человек, в том числе представители разных профессиональных сообществ. К общественной кампании присоединились, в числе прочих, учителя, врачи, священники, представители творческих профессий. Программисты выпустили два открытых письма — между теми, кто подписал обращения, могут быть пересечения. Кроме того, под письмом учителей некоторые подписи дублируются.
Фото в анонсе: Celestino Arce Lavin / ZUMA / Scanpix / LETA
Напишите нам