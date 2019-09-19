Начиная с 16 сентября представители профессиональных сообществ выступают с открытыми письмами в поддержку фигурантов «московского дела». Все началось с приговора, вынесенного актеру Павлу Устинову, после которого деятели культуры начали широкую общественную кампанию в его защиту. Затем с требованием прекратить уголовное преследование всех фигурантов дела по очереди выступили священники, учителя, врачи, издатели, работники IT-индустрии и некоммерческих организаций, а также создатели «Игры престолов». «Медуза» собрала полный список сообществ, представители которых опубликовали свои обращения.

Кто: более 300 сотрудников книжных издательств, редакторы, журналисты, критики, переводчики (список пополняется). Среди прочих это главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, представители издательств «Эксмо», «Ad Marginem», «Бумкнига», «Corpus».

Требования: незамедлительно пересмотреть все приговоры по «московскому делу».

Цитата: «Мы занимаемся книгами. Пишем, редактируем, издаем, работаем в библиотеках и архивах. Мы представляем гуманитарный мир. В котором высшая ценность — жизнь отдельно взятого человека. Наблюдать за тем, как сегодня ломают судьбы молодых ребят — больно, и терпеть это невозможно».

Кто: Организаторы обращения — Высшая школа сценических искусств Константина Райкина и театр «Сатирикон». Подписи собирают среди сотрудников российских театров.

Требования: прекратить уголовное преследование актера Павла Устинова, пресечь злоупотребления со стороны сотрудников правоохранительных органов и исправить ошибки судов.

Цитата: «Считаем, что такие беззаконные позорные приговоры дискредитируют судебную власть России, отбрасывают страну назад, закрывают ей путь в цивилизованный мир… Просим защитить и спасти невиновного человека, не допустить окончательно сломанной жизни и судьбы»

Кто: десятки представителей некоммерческих организаций (список пополняется). Среди тех, кто подписал письмо, сотрудники благотворительного фонда «Подари жизнь», фонда помощи хосписам «Вера», фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы», главный редактор издания «Такие Дела» Анастасия Лотарева.

Требования: остановить политические репрессии и прекратить преследование фигуранта «московского дела» , а также других граждан, задержанных, арестованных и осужденных в ходе мирных протестов летом и осенью 2019 года».

Цитата: «За последнее десятилетие некоммерческие организации внесли большой вклад в развитие социальной сферы России, в которой в том числе благодаря работе НКО произошли существенные изменения в лучшую сторону. Сейчас мы видим, что невозможно защищать права детей, людей с инвалидностью и других представителей социально уязвимых групп там, где нарушаются права человека в целом, где невиновных избивают, задерживают, сажают в тюрьму».

Кто: несколько сотен врачей и сотрудников медицинской сферы (список пополняется).

Требования: освободить несправедливо осужденных, закрыть сфабрикованные уголовные дела и дать адекватную оценку действиям тех, по чьей вине пострадали невиновные люди.

Цитата: «В медицине особенно сильно чувствуется удушливая атмосфера страха и несвободы, мешающая принимать решения в интересах больного. Уже больше двух лет по всей стране катятся так называемые «врачебные дела»: арестовывают и судят за недоказанные преступления наших коллег. Некоторых из них нам удалось спасти от тюрьмы, но многие находятся в неволе, а есть и такие, которые не дожили до освобождения. «Московское дело» ярко высветило, что происходящее в медицине — лишь частное проявление общего кризиса судебной системы».

Кто: более 150 программистов и сотрудников IT-компаний (список пополняется).

Требования: остановить политическое преследование мирного населения, прекратить сфабрикованные дела и освободить всех фигурантов дела.

Цитата: «Мы, IT-специалисты, видим запрос на то, чтобы все профессиональные сообщества высказали свою позицию по этому делу, и тоже не можем промолчать. Одним из фигурантов «московского дела» стал наш коллега — Айдар Губайдулин. Айдар закончил МФТИ и работает в компании «Сбербанк-Технологии». В это же время осудили другого нашего коллегу, программиста Константина Котова: он получил 4 года колонии за участие в четырех акциях… Это в очередной раз демонстрирует то разнообразие людей, которых затронули репрессии: в 2019 году в России фигурантом политического дела может стать кто угодно и за что угодно».

Кто: 77 общественных деятелей, политиков и знаменитостей, в том числе создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс, писатель и актер Стивен Фрай, лауреат Нобелевской премии по литературе 2009 года Герта Мюллер.

Требования: остановить беззакония путинского режима.

Цитата: «Как жители свободного мира, обеспокоенные будущим демократии на планете, мы наблюдаем тревожные события, разворачивающиеся в Москве и других российских городах в последний месяц. Граждане России просто требуют от своего правительства прав, которые мы в свободном мире принимаем как должное».

Кто: 20 докторов или кандидатов юридических наук, а также член президентского Совета по правам человека Анита Соболева. Обратились с открытым письмом к главе Конституционного суда Валерию Зорькину из-за дела Константина Котова.

Требования: Конституционный суд должен обратиться с посланием к Федеральному собранию и указать в нем, что парламент не уточнил нормативные основания привлечения к уголовной ответственности по « ».

Цитата: «Мы редко выступаем по поводу состояния законности в нашей стране. В основном высказываемся в научных статьях и монографиях. Но уголовное дело Константина Котова, приговоренного по статье 212.1 Уголовного кодекса РФ к четырем годам лишения свободы, по нашему мнению, обозначило новый печальный рубеж. В нем открыто нарушен ряд правовых позиций Конституционного суда РФ».

Кто: более тысячи учителей школ из разных регионов России (список пополняется).

Требования: освободить несправедливо осужденных, прекратить сфабрикованные дела, дать справедливую оценку действий полицейских и судей.

Цитата: «Мы надеемся, что общество и его власть в состоянии усвоить уроки истории, обществознания и литературы. Мы требуем освободить несправедливо осужденных, прекратить сфабрикованные дела и дать справедливую с точки зрения закона оценку действий тех, кто избивал людей на улицах, арестовывал без вины, давал ложные показания, писал под копирку лживые протоколы, выносил заведомо несправедливые приговоры. Иначе наша страна обречена снова и снова оставаться на второй год, ничего не усвоив из школьной программы».

Кто: более 100 священнослужителей Русской православной церкви из более чем 10 стран (список пополняется).

Требования: пересмотреть вынесенные приговоры, снять обвинения с тех, кто ожидает суда.

Цитата: «Мы выражаем обеспокоенность тем, что вынесенные приговоры в большей степени похожи на запугивание граждан России, чем на справедливое решение в отношении подсудимых. Апостол Павел связывает страх с рабским состоянием человека: «Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе» (Рим. 8.15), а апостол Иоанн писал: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение; боящийся не совершенен в любви» (1 Ин. 4.18). На запугивании нельзя построить общество свободных, любящих друг друга людей».

Кто: более 100 тысяч пользователей сайта Change.org, подписавших петицию актера Александра Паля в поддержку Павла Устинова.

Требование: немедленно освободить Павла Устинова.

Цитата: «Я думаю, что это дело полностью сфабриковано. Я считаю, что это произвол и чудовищное беззаконие. И нам важно вместе обратить внимание властей на то, что мы на такую несправедливость и самосуд не согласны».

Материал будет обновляться по мере появления новых обращений.

Александр Бакланов