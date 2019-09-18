Суд вернул в прокуратуру дело Айдара Губайдулина о бутылке, не попавшей в полицейского. Обвиняемого отпустили в зале суда

Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева вернула в прокуратуру дело Айдара Губайдулина, которого обвиняют в том, что он бросил пластиковую бутылку в полицейского, .

О возврате дела в начале рассмотрения внезапно попросила сама прокуратура, объяснив это необходимостью уточнить фабулу обвинения. По просьбе прокуратуры Губайдулину заменили меру пресечения. Из СИЗО его отпустили под подписку о невыезде.

Губайдулин — один из фигурантов «московского дела», в рамках которого реальные сроки по разным обвинениям уже получили семь человек. Еще шесть человек находятся под следствием.