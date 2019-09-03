Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Первые приговоры фигурантам «московского дела». В одной картинке
15:33, 3 сентября 2019
Источник: Meduza
3 сентября московские суды вынесли первые приговоры фигурантам «московского дела». Владислав Синица получил
5 лет колонии
за твит, в котором нашли призывы к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов. Иван Подкопаев и Данил Беглец были признаны виновными в применении насилия к полицейским и получили
три
и
два
года колонии соответственно. В отношении пяти обвиняемых по «московскому делу» уголовное преследование
прекращено
; в их действиях не нашли состава преступления. Еще троих фигурантов дела продолжают судить, остальные восемь остаются под следствием. Одному из них, Егору Жукову, 3 сентября
было предъявлено
дополнительное обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете.
Фото в анонсе: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Напишите нам