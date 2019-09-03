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Первые приговоры фигурантам «московского дела». В одной картинке

Источник: Meduza
3 сентября московские суды вынесли первые приговоры фигурантам «московского дела». Владислав Синица получил <a href="https://meduza.io/feature/2019/09/03/sud-prigovoril-figuranta-moskovskogo-dela-vladislava-sinitsu-k-pyati-godam-kolonii-on-napisal-tvit-o-detyah-sotrudnikov-pravoohranitelnyh-organov" target="_blank">5 лет колонии</a> за твит, в котором нашли призывы к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов. Иван Подкопаев и Данил Беглец были признаны виновными в применении насилия к полицейским и получили <a href="https://meduza.io/news/2019/09/03/figuranta-moskovskogo-dela-ivana-podkopaeva-prigovorili-k-trem-godam-kolonii" target="_blank">три</a> и <a href="https://meduza.io/news/2019/09/03/sud-prigovoril-figuranta-moskovskogo-dela-danila-begletsa-k-dvum-godam-kolonii" target="_blank">два</a> года колонии соответственно. В отношении пяти обвиняемых по «московскому делу» уголовное преследование <a href="https://meduza.io/news/2019/09/03/sk-prekratil-ugolovnoe-presledovanie-pyati-figurantov-moskovskogo-dela" target="_blank">прекращено</a>; в их действиях не нашли состава преступления. Еще троих фигурантов дела продолжают судить, остальные восемь остаются под следствием. Одному из них, Егору Жукову, 3 сентября <a href="https://meduza.io/news/2019/09/03/egora-zhukova-obvinili-v-prizyvah-k-ekstremizmu" target="_blank">было предъявлено</a> дополнительное обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете. 
3 сентября московские суды вынесли первые приговоры фигурантам «московского дела». Владислав Синица получил 5 лет колонии за твит, в котором нашли призывы к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов. Иван Подкопаев и Данил Беглец были признаны виновными в применении насилия к полицейским и получили три и два года колонии соответственно. В отношении пяти обвиняемых по «московскому делу» уголовное преследование прекращено; в их действиях не нашли состава преступления. Еще троих фигурантов дела продолжают судить, остальные восемь остаются под следствием. Одному из них, Егору Жукову, 3 сентября было предъявлено дополнительное обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете. 

Фото в анонсе: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ