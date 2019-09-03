СК прекратил уголовное преследование пяти обвиняемых по «московскому делу»

Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов «московского дела» — Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева.

Один из пяти фигурантов, в отношении которых дело закрыли, — Валерий Костенок — в ходе следствия признал вину.

3 сентября фигурант «московского дела» Владислав Синица получил 5 лет колонии за твит о детях полицейских и бойцов Росгвардии. Ожидается, что в течение дня суды вынесут еще шесть приговоров другим обвиняемым.