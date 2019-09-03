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Суды над фигурантами «московского дела». Хроника
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Решения судов:
Владислав Синица — 5 лет колонии за твит о детях полицейских и бойцов Росгвардии.
Иван Подкопаев — 3 года колонии за то, что распылил перцовый баллончик в лицо двум росгвардейцам.
Никита Чирцов — арестован на два месяца по делу о нападении на полицейского.
Что: рассмотрение дел фигурантов «московского дела»
Кого и в чем обвиняют:
Данил Беглец — толкнул сотрудника полиции или Росгвардии на акции 27 июля
Евгений Коваленко — бросил урну в росгвардейца и полицейского
Константин Котов — четыре раза за полгода нарушил правила проведения митингов
Кирилл Жуков — дотронулся до шлема росгвардейца
Онлайн-трансляции: «Медиазона» (ведет онлайны по каждому делу), «Суды. МБХ Медиа», «Открытые медиа»