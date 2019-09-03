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Суды над фигурантами «московского дела». Хроника

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Решения судов:

Владислав Синица — 5 лет колонии за твит о детях полицейских и бойцов Росгвардии.

Иван Подкопаев — 3 года колонии за то, что распылил перцовый баллончик в лицо двум росгвардейцам.

Никита Чирцов — арестован на два месяца по делу о нападении на полицейского.

Что: рассмотрение дел фигурантов «московского дела»

Кого и в чем обвиняют:

Данил Беглец — толкнул сотрудника полиции или Росгвардии на акции 27 июля

Евгений Коваленко — бросил урну в росгвардейца и полицейского

Константин Котов — четыре раза за полгода нарушил правила проведения митингов

Кирилл Жуков — дотронулся до шлема росгвардейца

Онлайн-трансляции: «Медиазона» (ведет онлайны по каждому делу), «Суды. МБХ Медиа», «Открытые медиа»