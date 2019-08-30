СК решил проверить на экстремизм девять видео фигуранта «московского дела» Егора Жукова

Следственный комитет назначил экспертизу девяти видеозаписей из ютьюб-канала фигуранта « », студента Высшей школы экономики Егора Жукова. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на его адвоката Илью Новикова.

На блог Егора Жукова в ютьюбе подписаны почти 140 тысяч человек. На канале опубликовано порядка 130 роликов.

Егор Жуков стал фигурантом «московского дела» из-за видеозаписи, на которой, как сказано в материалах следствия, некие «указанные лица делают жесты направо» во время акции протеста 27 июля. В СК посчитали, что Жуков руководил толпой протестующих. Илья Новиков ранее сообщил, что следователи установили, что на видеозаписи изображен не Егор Жуков. При этом со студента не стали снимать обвинения.

В поддержку Егора Жукова ранее выступали проректор ВШЭ Валерия Касамара, баллотирующаяся в Мосгордуму, а также «Новая газета», «Эхо Москвы» и рэпер Оксимирон.