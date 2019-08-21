СК выяснил, что на видеозаписи, из-за которой Егор Жуков стал фигурантом «московского дела», был не он. Но обвинения с него не снимут

Следствие установило, что на видеозаписи с акции протеста 27 июля, из-за которой 21-летний студент ВШЭ Егор Жуков стал обвиняемым по « », был не он. Об этом заявил его адвокат Илья Новиков.

«В самом начале этой истории была ошибка в опознании. Первые претензии к Егору были связаны с тем, что его увидели на видеозаписи в некотором молодом человеке, который, по мнению следствия, „дирижировал“ толпой. На этой видеозаписи, видимо, был не Егор. Сейчас они с этим согласились, насколько мне известна позиция следствия», — сказал Новиков.

При этом адвокат отметил, что несмотря на это уголовное преследование Жукова прекращено не будет. «К тому моменту, как это выяснилось, кто-то решил, что эта ошибка — недостаточный повод, чтобы отказаться от претензий к нему», — заявил адвокат.

В защиту Егора Жукова сразу после его задержания началась широкая общественная кампания. В его поддержку, в частности, выступали лояльный мэрии кандидат в Мосгордуму, проректор ВШЭ Валерия Касамара, «Новая газета», «Эхо Москвы», рэпер Оксимирон.