Егора Жукова обвинили в призывах к экстремизму

Фигуранту Егору Жукову предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Ранее Следственный комитет назначил экспертизу девяти видеороликов из ютьюб-канала Жукова. Наказание по вменяемой ему части 2 статьи 280 УК предполагает принудительные работы или лишение свободы сроком до пяти лет.

3 сентября СК попросил отправить Жукова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Москве, под домашний арест.

Егор Жуков — студент Высшей школы экономики и блогер, один из самых известных фигурантов «московского дела». В его поддержку высказывались «Новая газета», «Эхо Москвы», рэпер Оксимирон, проректор ВШЭ Валерия Касамара.

В конце августа адвокат Жукова заявлял, что следствие установило, что на видеозаписи, из-за которой против Жукова возбудили уголовное дело, был не он.