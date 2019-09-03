СК попросил перевести Егора Жукова под домашний арест

Следственный комитет попросил перевести под домашний арест фигурантов «московского дела» Егора Жукова и Сергея Фомина.

Егор Жуков — один из самых известных фигурантов «московского дела». В его поддержку высказывались «Новая газета», «Эхо Москвы», рэпер Оксимирон, проректор ВШЭ Валерия Касамара, которая баллотируется в Мосгордуму.

В конце августа адвокат Жукова заявлял, что следствие установило, что на видеозаписи, из-за которой против Жукова возбудили уголовное дело, был не он.