Суд приговорил фигуранта «московского дела» Данила Беглеца к двум годам колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима фигуранта «московского дела» 25-летнего Данила Беглеца по статье о применении насилия к полицейскому.

По версии следствия, Беглец потянул за руку сотрудника полиции, который задерживал участников акции протеста 27 июля. Прокуратура просила приговорить Беглеца к трем годам и двум месяцам лишения свободы.

Дело Беглеца рассматривалось в особом порядке, так как он признал вину.