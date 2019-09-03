Суд приговорил фигуранта «московского дела» Данила Беглеца к двум годам колонии
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Тверской районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима фигуранта «московского дела» 25-летнего Данила Беглеца по статье о применении насилия к полицейскому.
По версии следствия, Беглец потянул за руку сотрудника полиции, который задерживал участников акции протеста 27 июля. Прокуратура просила приговорить Беглеца к трем годам и двум месяцам лишения свободы.
Дело Беглеца рассматривалось в особом порядке, так как он признал вину.