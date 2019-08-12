Все фигуранты «московского дела». В одной картинке

30 июля Следственный комитет возбудил дело по статье о массовых беспорядках, которые якобы имели место на несогласованной акции 27 июля в центре Москвы. За две недели фигурантами «московского дела» стали 14 человек, информация о еще одном задержанном пока не подтверждена. В большинстве случаев суды отправили фигурантов в СИЗО, несмотря на отсутствие конкретных обвинений или доказательств их участия в беспорядках. «Медуза» будет обновлять эту картинку по мере появления новой информации.