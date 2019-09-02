Задержания после мирного шествия 31 августа в Москве. Главное

ОВД «Красносельский» в Москве Таисия Бекбулатова

Обновлено. Илью Азара и Любовь Соболь отпустили из ОВД. На них составили протоколы о повторном нарушении правил проведения митингов (часть 8 статьи 20.2 КоАП) из-за акции 31 августа.

В Москве задержали сотрудников ФБК Любовь Соболь и Николая Ляскина. Причина задержания Соболь неизвестна. По информации «Апологии протеста», ее доставили в ОВД подмосковного поселка Красное; туда уже пустили адвоката. Ляскин был задержан по статье о , его доставили в ОВД «Мещанское» в Москве и отпустили до суда после составления протокола. С какой акцией связано задержание обоих сотрудников ФБК, неизвестно.

Также задержан журналист «Новой газеты» Илья Азар. Ему, как и Ляскину, вменяют нарушение правил проведения митингов (20.2 КоАП), но по восьмой части статьи, которая предполагает в том числе арест на срок до 30 суток. Протокол на него составят 3 сентября, заявил адвокат Михаил Бирюков. Из-за какой акции задержан журналист, неизвестно. «Новая газета» сообщила, что его привезли в ОВД «Красносельский» и оставили там на ночь. К отделу приехали кандидат в депутаты Мосгордумы по 45-му округу (в него входит Красносельский район) Валерия Касамара и издатель «Новой газеты», член общественного совета при МВД РФ Дмитрий Муратов. Их и Бирюкова не сразу пустили в ОВД, ссылаясь на объявленный план «Крепость».

Азара задержали в подъезде. Дома у него в одиночестве осталась малолетняя дочь. Супруга журналиста Екатерина Кузнецова приехала домой примерно через полчаса после задержания мужа. По ее словам, в квартире никого не было, дверь была открыта, ребенок спал. Дмитрий Муратов осудил обстоятельства задержания Азара. «Так не делают: человек один с ребенком — ну подождите до утра, приедет жена… Это же административное правонарушение, преступлений против личности или против человечества он не совершал. Поэтому мы имеем дело с абсолютно избыточной непонятной жестокостью», — сказал Муратов. Адвокат Татьяна Молоканова попросила прокурора Москвы проверить полицейских, оставивших ребенка Азара одного в квартире.

Московская полиция 2 сентября возбудила административное дело по статье 20.2 КоАП РФ из-за акции 31 августа. В этот день в Москве прошло шествие от Чистых прудов до Пушкинской площади. Оно стало первой за последние несколько недель несогласованной акцией, которая не сопровождалась массовыми задержаниями. Илья Азар, Любовь Соболь и Николай Ляскин приняли участие в акции. Соболь, которая анонсирована проведение шествия, получила от прокуратуры Москвы предостережение о его незаконности.

Ольга Корелина