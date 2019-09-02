МВД объявило об административном деле после акции 31 августа в Москве

По факту проведения 31 августа акции протеста в центре Москвы возбуждено дело об административном правонарушении, объявила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Дело заведено по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Проводится административное расследование.

В сообщении ГУ МВД по Москве не указывается, по какой части статьи 20.2 КоАП заведено административное дело. Эта статья, например, предусматривает наказание как за организацию, так и за участие в несогласованном митинге.

Шествие, состоявшееся 31 августа в Москве, стало первой за последние несколько недель несогласованной акцией, которая не сопровождалась массовыми задержаниями. То, что никто не был задержан, не означает, что участников шествия нельзя привлечь к ответственности по статье 20.2 КоАП.

В предверии акции прокуратура Москвы вынесла предостережение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, анонсировавшей проведение шествия.