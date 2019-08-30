Прокуратура Москвы предупредила Любовь Соболь о незаконности шествия 31 августа

Прокуратура Москвы вынесла предостережение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, анонсировавшей проведение 31 августа в столице шествия «Против политических репрессий».

В ведомстве напомнили, что мероприятие не было согласовано в установленном порядке с мэрией Москвы.

С середины июля в Москве по выходным проходят акции протеста против недопуска на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов в депутаты (в их числе Любовь Соболь). Большинство акций не были согласованы властями и завершились массовыми задержаниями. После акции 27 июля было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.