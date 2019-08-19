Путин впервые за месяц высказался о московских протестах. Полная расшифровка (с коротким фактчеком)

Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Gerard Julien / Reuters / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном на Лазурном берегу впервые высказался по поводу массовых акций за честные выборы в Москве, которые продолжаются уже больше месяца. Вот что он сказал.

По поводу беспорядков в Москве. Все это связано с электоральным циклом. В сентябре этого года должны состояться выборы в региональные органы власти, в том числе в московские. В 2014 году, когда были предыдущие выборы, на выборы не были допущены примерно 111 человек. По различным причинам избирательная комиссия за соответствующие нарушения этих людей не допустила до выборов.

В этом году до выборов не допущены 57 человек. Тоже за очевидные нарушения в ходе избирательной кампании. Там просто фальсифицированные подписи, как утверждают . Существует законный способ разрешения споров — это . И есть прецеденты, когда обратившиеся в суд незарегистрированные кандидаты отстояли свое право избираться. Такие прецеденты уже есть. Минимум в отношении принято решение допустить его к выборам.

Что касается самих вот этих событий, то, думаю, что не скажу ничего нового. Граждане имеют право на мирные, в соответствии с действующим законом, протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто — ни власти, ни какие-то группы граждан, — не имеют права нарушать действующие законы и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновений с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с этим самым российским законом.

Как мы знаем, не только в России происходят события подобного рода. Я в гостях и мне неудобно об этом говорить, но вынужден, поскольку вы задаете такие вопросы. Мы все знаем события, связанные с так называемыми «желтыми жилетами», в ходе которых, как нам кажется, по нашим подсчетам, погибли 11 человек. Две с половиной тысячи получили ранения, две тысячи полицейских в том числе. Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице и будем делать все, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона.

Мы же не хотим, чтобы было как в Париже Путин сравнил призывы Льва Пономарева к участию в демонстрации с беспорядками в Париже. Цитата

Дважды в июле и в августе этого года были проведены массовые мероприятия, митинги, тех граждан, которые хотели выразить подобным образом свой протест. Они были заявлены, эти мероприятия, и санкционированы властями. Прошли мирно и без всяких эксцессов. Я хотел бы, чтобы и у нас в дальнейшем все происходило именно таким образом, и в других странах.

Видео пресс-конференции Путина и Макрона можно посмотреть здесь.