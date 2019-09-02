В Москве задержали соратника Навального Николая Ляскина

Обновлено. Николая Ляскина доставили в ОВД «Мещанское». На него собираются составить протокол о , сообщила «МБХ медиа» Елена Слесарева. За какую акцию будет составлен протокол, неизвестно.

В Москве задержали Николая Ляскина, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом «МБХ медиа» сообщила пресс-секретарь Ляскина Елена Слесарева.

«Мы не знаем, почему его задержали, и куда его везут, непонятно сможет ли он выйти на связь. На въезде в район его остановила машина ГАИ, начали проверку документов, сказали, что будут проверять на штрафы. Долго тянули время, кого-то ждали. Он успел позвонить, только сказать, что приехал второй оперполк, и его закинули в машину», — рассказала Слесарева.

Сам Ляскин перед задержанием сообщил в твиттере, что его остановила полиция. «Стояли ждали меня. Забрали документы якобы на проверку штрафов, — написал он в твиттере.

2 сентября московская полиция заявила о возбуждении административного дела по статье 20.2 КоАП РФ. Дело завели по факту проведения акции протеста 31 августа.