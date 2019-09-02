В Москве задержали журналиста Илью Азара, сотрудников ФБК Любовь Соболь и Николая Ляскина

Обновлено. Также задержана Любовь Соболь, сообщается в телеграм-канале Алексея Навального.

В Москве задержан журналист «Новой газеты», муниципальный депутат Илья Азар. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Азара, он задержан по административной статье о нарушении правил проведения массовых мероприятий (20.2 КоАП). С какой акцией связано задержание, журналист не уточнил. «Новая газета» сообщила, что его привезли в ОВД Красносельский и оставили там на ночь.

Азар был задержан на лестничной клетке своего дома. По словам журналиста, в квартире у него осталась маленькая дочь. Позднее стало известно, что к ребенку приехала мать.

Кроме Азара, 2 сентября в Москве был задержан сотрудник ФБК Николай Ляскин. На него тоже планируют составить протокол о нарушении правил проведения акций.

2 сентября московская полиция заявила о возбуждении административного дела по статье 20.2 КоАП РФ. Дело завели по факту проведения акции протеста 31 августа.

Илья Азар был одним из заявителей нескольких акций против недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму.

В начале августа Азара оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции протеста 27 июля.