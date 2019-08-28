Любовь Соболь объявила о проведении акции в центре Москвы 31 августа

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь объявила о проведении шествия по бульварам в центре Москвы 31 августа.

Ранее мэрия отказалась согласовать шествие, заявив, что оно «создаст помехи движению пешеходов».

За последние полтора месяца в Москве прошла серия протестных акций, участники которых требуют допуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Большинство акций не были согласованы властями. Они заканчивались задержаниями сотен участников и обычных прохожих. После акции 27 июля было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

На проспекте Сахарова прошли два согласованных митинга. По данным «Белого счетчика», первый из них собрал 24 тысячи тысячи человек, второй — 60 тысяч.