Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 31 августа

Власти Москвы отказались согласовать все заявки на акции протеста, которые были поданы на 31 августа. Об этом написала в фейсбуке юрист ФБК, незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь. Она также опубликовала скриншоты ответов, которые мэрия прислала заявителям.

Отказ в проведении шествий московская мэрия аргументировала тем, что на выбранных маршрутах «отсутствует площадка для сбора участников», а «ширина проезжей части не обеспечивает проход к месту проведения митинга». Также шествие «создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств» и «нарушит права граждан, не участвующих в митинге» .

Заявки на митинг, которые подавали представители штаба Геннадия Гудкова, предлагая на выборы две площадки — на проспекте Сахарова и на проспекте Мира, мэрия также отклонила. Объясняя отказ, мэрия в числе прочего указала, что организаторы не смогут обеспечить условия проведения двух акций одновременно.

Мэрия Москвы ранее отклонила все заявки на акции протеста, поданные на 24 августа. На проспекте Сахарова в этот день пройдет митинг-концерт в честь Дня российского флага. Организаторами выступили Российский союз ветеранов Афганистана и Российская ассоциация героев.

Акции протеста еженедельно проходят в Москве с середины июля. Они начались после того, как независимых кандидатов не допустили на выборы в Мосгордуму. После того, как некоторые участники акций протеста стали фигурантами уголовных дел, в том числе о массовых беспорядках, к требованиям о свободе выборов добавился призыв прекратить уголовное преследование.

Большинство акций были несогласованными. 10 августа на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг, на который пришли, по данным «Белого счетчика», 60 тысяч человек. После митинга около 1,5 тысячи человек пошли к зданию администрации президента, более 200 участников прогулки были задержаны.