На проспекте Сахарова устроят митинг в честь Дня российского флага. На него зовут сотрудников правительства Москвы

Российский союз ветеранов Афганистана и проведут 24 августа на проспекте Сахарова в Москве митинг-концерт в честь Дня российского флага. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на организаторов.

Мэрия поддерживает проведение митинга, заявленного на 50 тысяч участников. Она же, по словам организаторов, предложила провести его на проспекте Сахарова. В мэрии это не комментировали.

Организаторы пригласили на митинг рэпера Тимати, певца Дениса Майданова и ансамбль ВДВ «Голубые береты». Из них только «Голубые береты» подтвердили «Би-би-си» свое участие.

На митинг придут кадеты, участники «Юнармии», ветераны-«афганцы», говорят организаторы. Источник «Би-би-си» сообщил, что на акцию попросили прийти сотрудников правительства Москвы.

С середины июля в Москве проходят акции за свободные выборы в Мосгордуму. 10 августа на проспекте Сахарова прошел крупнейший митинг последних лет, собравший 50-60 тысяч человек.

Ранее мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 24 августа, в том числе на проспекте Сахарова.