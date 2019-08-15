Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 24 августа

Обновлено. В проведении митинга на Большой Якиманке мэрия Москвы также отказала, сообщил «Медузе» один из заявителей Андрей Морев.

Правительство Москвы отказалось удовлетворить три из четырех заявок на акции протеста 24 июля. Копии ответов мэрии организаторы выложили в фейсбуке.

В частности, московские власти отказали в митинге на площади Победы, шествиях по проспекту Сахарова и по Тверской. Вместо этого организаторам предложили провести акции в Марьино — в районе памятника «Солдату Отечества».

Всего в мэрию Москвы было подано четыре заявки на акции 24 августа. В четвертом уведомлении был указан митинг на Большой Якиманке.

Накануне мэрия Москвы разрешила 100-тысячный митинг на проспекте Сахарова 25 августа. Заявку на него подавала Либертарианская партия. Однако либертарианцы уведомляли о митинге и шествии. Они заявили, что не согласны на условия властей.

17 августа на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг КПРФ за честные выборы. Партия заявляла, что не будет объединяться с независимыми кандидатами в Мосгордуму. Другие заявки на акции 17 августа мэрия отклонила.

В Москве с середины июля проходят акции за свободные выборы в Мосгордуму. Только две из них был согласованы. Несогласованные заканчивались массовыми задержаниями.