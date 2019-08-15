Мэрия Москвы отказалась согласовать массовые пикеты 17 августа на Бульварном кольце

Власти Москвы не согласовали массовые пикеты в поддержку свободы выборов, которые муниципальные депутаты планировали провести 17 августа на Бульварном кольце.

Причиной отказа, сообщили «Интерфаксу» в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, стали «нарушения в оформлении уведомлений».

Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев намерены провести одиночные пикеты в тех местах, где мэрия не согласовала массовые. Об этом сообщил в своем фейсбуке Илья Азар. «Мы никого не призываем выходить на несогласованные шествие и пикеты, так как это может обернуться задержанием, арестом или даже уголовным делом», — подчеркнул он.

Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подавали заявку на проведение шествия 17 августа по Бульварному кольцу. Мэрия согласовать акцию отказалась, сославшись на нарушение сроков подачи уведомления (заявители пытались это оспорить).

17 августа на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг КПРФ «За честные и чистые выборы». Партия заявляла, что не будет объединяться на этой акции с независимыми кандидатами в Мосгордуму.

27 июля и 3 августа в Москве прошли акции протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы. Мероприятия не были согласованы властями и сопровождались массовыми задержаниями. На акции 3 августа, проходившей в форме прогулки по Бульварном кольцу, были задержаны более 1000 человек.