Концерт вместо митинга, на который снова никто не пришел Как по телевизору рассказали о самом массовом протесте в Москве за последние годы. Максимально коротко

Всем ясно, что люди пришли посмотреть не на политиков, а на модных молодежных исполнителей (песни у них — про наркотики). Лидеры протеста — вообще . Мэрия предупреждала, что петь нельзя, но мешать артистам не стала, полиция вела себя вежливо. Собравшиеся требовали допустить на выборы тех, кто в свою поддержку подписи умерших или несуществующих людей. Когда все прошло слишком спокойно, людей позвали «гулять» к администрации президента. Толпой руководили координаторы, снова применяли технологии Майдана. Полиция начала задерживать протестующих, те — красовались перед прессой. на проспекте Сахарова собрались 20 тысяч человек (хотя организаторы хотели сто тысяч), задержали — 130. Центр Москвы оказался парализован. Кто все это оплатил? Уже есть уголовное дело об отмывании против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, американские и европейские СМИ тоже призывали выходить на акции. А компания Google, как утверждает Роскомнадзор, рассылала пуш-уведомления, привлекая новых протестующих. Акции были не только в Москве, но без концертов, поэтому в других городах пришли единицы.

По материалам: «Время» (выпуск от 10 августа), «Вести недели», «Сегодня».

Михаил Зеленский Фото в анонсе: «Россия 1»