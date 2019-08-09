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Как власти предлагают ограничить право митинговать в Москве. Карта
13:16, 9 августа 2019
Источник: Meduza
9 августа в Совете Федерации и Госдуме
объявили
, что надо рассмотреть вопрос об ограничении перечня мест, в которых можно проводить массовые акции. Предполагается, что митинговать с согласования властей можно будет не на любой площадке (сейчас есть лишь
небольшой
перечень ограничений), а только в специальном месте, определенном заранее. Например, в Москве таким местом предложено выбрать проспект Академика Сахарова.
Фото в анонсе: Михаил Терещенко / ТАСС / Scanpix / LETA
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