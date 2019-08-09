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Как власти предлагают ограничить право митинговать в Москве. Карта

Источник: Meduza
9 августа в Совете Федерации и Госдуме <a href="https://meduza.io/news/2019/08/09/v-sovete-federatsii-predlozhili-vybrat-konkretnye-mesta-gde-mozhno-mitingovat-i-zapretit-aktsii-v-drugih-mestah" target="_blank">объявили</a>, что надо рассмотреть вопрос об ограничении перечня мест, в которых можно проводить массовые акции. Предполагается, что митинговать с согласования властей можно будет не на любой площадке (сейчас есть лишь <a href="https://tn.ovdinfo.org/msk" target="_blank">небольшой</a> перечень ограничений), а только в специальном месте, определенном заранее. Например, в Москве таким местом предложено выбрать проспект Академика Сахарова.
9 августа в Совете Федерации и Госдуме объявили, что надо рассмотреть вопрос об ограничении перечня мест, в которых можно проводить массовые акции. Предполагается, что митинговать с согласования властей можно будет не на любой площадке (сейчас есть лишь небольшой перечень ограничений), а только в специальном месте, определенном заранее. Например, в Москве таким местом предложено выбрать проспект Академика Сахарова.

Фото в анонсе: Михаил Терещенко / ТАСС / Scanpix / LETA