В Совете Федерации предложили выбрать конкретные места, где можно митинговать. И запретить акции в других местах

Обновление: Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил «Интерфаксу», что фракция «Единой России» готова рассмотреть вопрос о едином месте для проведения массовых акций в городах. «В той же Москве это может быть проспект Сахарова», — сказал Неверов.

Сенаторы и члены действующей при Совете Федерации временной комиссии по защите государственного суверенитета готовят законопроект, в котором «конкретизируют требования к местам проведения политических акций», пишет «Коммерсант».

По словам главы комиссии Андрея Климова, речь идет о «точной фиксации мест, где можно проводить мероприятия политического характера — и где ни при каких обстоятельствах их нельзя проводить, уж извините».

В свою очередь сенатор Людмила Бокова пояснила, что в каждом городе для проведения акций предполагается отвести определенные места, за пределами которых митинговать будет нельзя.

В российском законодательстве уже прописаны ограничения для проведения митингов, например, их нельзя организовывать на определенном расстоянии от школ, судов и производственных объектов.

В некоторых городах России, например в Москве и Санкт-Петербурге, есть так называемые гайд-парки — площадки для проведения публичных мероприятий без согласования с властями города (нужно только проинформировать их).

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета работает с июня 2017 года. Комиссия, в частности, представляла доклад о вмешательстве США в дела иностранных государств, включая Россию, а также предлагала приравнять зарубежные русскоязычные СМИ к иностранным агентам.