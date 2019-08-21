Либертарианская партия подала заявку на шествие в Москве 31 августа

Обновление. Штаб Алексея Навального поддержал заявку Либертарианской партии на шествие 31 августа, назвав мероприятие «Шествием против политических репрессий».

Либертарианская партия подала в мэрию Москвы заявку на проведение шествия по Бульварному кольцу от Пушкинской площади до проспекта Сахарова.

Копию обращения в мэрию опубликовал в фейсбуке лидер Либертарианской партии Сергей Бойко.

Заявка подана на шествие с 14:00 по 17:00. Численность участников — 10 тысяч человек. «Оснований для отказа нет», — написал Бойко.

Либертарианская партия подавала заявку на шествие и митинг на внутренней стороне проспекта Сахарова 25 августа. Мэрия была готова согласовать только митинг и только на внешней стороне проспекта.

Заявка Либертарианской партии стала четвертой, .

В Москве с середины июля проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Акции 27 июля и 3 августа, которые власти не согласовали, сопровождались массовыми задержаниями. 10 августа на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг за свободу выборов, после которого несколько сотен человек пошли к администрации президента. Более 100 участников прогулки были задержаны.

24 августа мэрия согласовала митинг-концерт в честь Дня российского флага, заявителями которой выступили Российский союз ветеранов Афганистана и Российская ассоциация героев. Заявки на акции протеста, поданные на эту дату, были все отклонены.