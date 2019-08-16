Мэрия Москвы: организаторы митинга 25 августа отказались от предложенной площадки на проспекте Сахарова

Организаторы митинга 25 августа отказались от предложенной площадки на проспекте Сахарова с внешней стороны Садового кольца, сообщил департамент региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы.

Власти предложили провести митинг без шествия у дома номер 9 на проспекте Сахарова, «где подобные мероприятия неоднократно проводились», однако заявители отказались, «потребовав непременно провести митинг у дома 12».

«По нашему мнению, за этим решением об отказе скрывается мелкий шантаж, а не желание проводить мероприятие», — сообщили в мэрии.

Уведомление о проведении на Сахарова 25 августа акции против недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму и фабрикации уголовных дел подавала Либертарианская партия. Речь шла о проведении шествия от Страстного бульвара с последующим митингом на проспекте.

14 августа мэрия объявила, что согласовала митинг с числом участников до 100 тысяч, без шествия. Либертарианцы заявили, что будут настаивать на шествии и митинге на внутренней стороне проспекта Сахарова.

В Москве с середины июля проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Акции 27 июля и 3 августа, которые власти не согласовали, сопровождались массовыми задержаниями. 10 августа на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг за свободу выборов, после которого несколько сотен человек пошли к администрации президента. Более 100 участников прогулки были задержаны.