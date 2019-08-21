Артем Геодакян / ТАСС / Vida Press

24 августа в Москве на проспекте Сахарова пройдет митинг-концерт в честь Дня российского флага, в котором заставляют участвовать бюджетников. Сам праздник отмечают 22 августа, но московские власти решили продлить торжественные мероприятия до 25 августа.

«Это серьезное государственное мероприятие, 350 лет российскому флагу», — говорил «Русской службе Би-би-си» один из митинга, зампредседателя правления Российского союза ветеранов Афганистана Петр Петров. О том, что «в 2019 году российскому триколору исполняется 350 лет», также сообщается в анонсе на сайте московского правительства.

Но анонсировать 350-летний юбилей флага в 2019 году неправильно, сказал «Коммерсанту» председатель Геральдического совета при президенте РФ Георгий Вилинбахов. «За точку отсчета мы берем первое упоминание флага из синей, белой и красной ткани для корабля „Орел“, который строился в Воронеже при царе Алексее Михайловиче в 1667-1668 годах. Получается, », — считает Вилинбахов.

«Коммерсант» отмечает, что в презентации всех событий, приуроченных ко Дню флага в Москве, сказано: «Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на военном корабле „Орел“ в 1669 году».

Московские власти анонсируют митинг на проспекте Сахарова как концерт «Герои рядом с нами». В сообщении мэрии об этом мероприятии слово «митинг» не встречается. В презентации, на которую ссылается «Коммерсант», концерт назван «центральной программой празднования». В афише концерта заявлены Филипп Киркоров, Тимати, Кристина Орбакайте, Григорий Лепс, Василий Лановой, группы «Сурганова и оркестр» и «Голубые береты».

На сайте правительства Москвы сообщается, что послушать выступления артистов на проспекте Сахарова 24 августа «смогут до 100 тысяч зрителей». Но в заявке на митинг говорилось, что в нем будут участвовать до 50 тысяч человек.

Организаторы митинга на проспекте Сахарова подали в мэрию заявку на проведение акции 12 августа, то есть за 12 дней до нее. Как подчеркнул «Коммерсант», заявки на массовые мероприятия с выступлениями артистов, согласно распоряжению мэра Москвы, подаются за месяц. Несмотря на это, городские власти 19 августа согласовали митинг.

В заявке на митинг в честь Дня российского флага программу выступления артистов и музыкантов не упоминали. При этом ранее власти Москвы запретили выступления рэпера Face, групп «Кровосток» и IC3PEAK на митинге за свободные выборы в Мосгордуму, который на проспекте Сахарова. Источник «Коммерсанта» в мэрии сообщил, что тогда организаторам отказали в согласовании концерта, поскольку в заявке не упоминались выступления артистов.

Ранее мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 24 августа, в том числе на проспекте Сахарова.

Александр Бакланов