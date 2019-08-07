Мэрия Москвы запретила выступление Фейса, «Кровостока» и IC3PEAK на протестном митинге 10 августа

Обновление: Агата Мирзаева, менеджер «Кровостока» сообщила «Медузе», что группа планирует выступить на акции. «Этот запрет мы считаем довольно странным. Если нам дышать запретят, вы послушаете?» — сказала она. В свою очередь брат и креативный директор Фейса Богдан Дремин заявил «Медузе», что «если митинг останется согласованным, мы выступим».

Мэрия Москвы запретила на митинге 10 августа на проспекте Сахарова планирующиеся выступления рэпера Face, групп «Кровосток» и IC3PEAK. Об этом «Медиазоне» сообщил один из организаторов митинга Петр Верзилов.

Соответствующее требование под угрозой отмены согласования акции выдвинул организаторам глава департамента безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник. Причину запрета он не назвал.

Другой организатор митинга Илья Азар назвал требование мэрии незаконным и абсурдным и пообещал, что заявленные артисты все равно выступят на мероприятии.

С середины июля в Москве проходят протестные акции за допуск оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму. 27 июля и 3 августа прошли две несанкционированные акции, которые были разогнаны полицией. В каждый из дней были задержаны более тысячи митингующих. По итогам акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в Москве.

10 августа на проспекте Сахарова назначена новая акции протеста. Мэрия согласовала акцию численностью до 100 тысяч человек. На тот же день в Парке Горького анонсирован музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat. Кроме того, мэрия сообщает о проведении 10 августа фестиваля хип-хоп-культуры Nordance Battle.