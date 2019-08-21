Бюджетников заставляют прийти на митинг в честь Дня российского флага в Москве

Сотрудников бюджетных организаций призывают принять участие в митинге в честь Дня российского флага, который пройдет в Москве на проспекте Сахарова 24 августа. Об этом сообщили подписчики телеграм-канала Varlamov News.

В канале опубликованы два скриншота сообщений, которые получили сотрудники бюджетных организаций (каких именно, не уточняется). В одном сообщении сказано, что организация отправит на митинг до 120 сотрудников, «просьба выразить пожелание к участию».

Во втором сообщении от руководителей подразделений требуют лично прийти на митинг и организовать явку сотрудников. Отправитель скриншота пояснил, что от организации требуют отправить на Сахарова не менее 110 человек; тем, кто пойдет, обещают отгулы.

О принудительном сборе людей на митинг в честь Дня российского флага также сообщали читатели «Медузы». Один из них рассказал, что его жене, работающей на муниципальном предприятии, обещали за это три отгула. Второй — первокурсник филиала Московского политехнического университета в Коломне — заявил, что руководство филиала потребовало от студентов не отказываться от участия в митинге без уважительных причин.

В мэрию Москвы на 24 августа было подано четыре заявки на митинги и шествия за свободные выборы в Мосгордуму. Власти отклонили их, предложив перенести все акции в Марьино.

25 августа мэрия разрешила провести митинг на проспекте Сахарова, заявку на который подавала Либертарианская партия. Либертарианцы заявили, что уведомляли о митинге и шествии, и отказались от акции.