В мэрию Москвы поступили две заявки на митинг 31 августа

В мэрию Москвы поданы две заявки на митинг 31 августа. Копии уведомлении выложены в телеграм-канале политика Дмитрия Гудкова, который сейчас отбывает административный арест.

Обе заявки поданы на митинг численностью 100 тысяч человек. В первой из них в качестве места проведения акции указан проспект Мира, во второй — проспект Сахарова.

Заявителями выступили Эльвира Вихарева, член совета московского отделения «Партии перемен» Дмитрия Гудкова, и Иван Брушлинский, глава психологической службы фонда помощи осужденным «Русь сидящая».

Вихарева была одной из заявительниц акции, которую планировалось устроить 24 августа на площади Победы или проспекте Сахарова. Мэрия предложила перенести ее в Марьино. В канале Гудкова сообщается, что организаторы отказались от этого предложения.

Всего в мэрию было подано четыре заявки на митинги и шествия 24 августа. Власти отклонили их, предложив перенести все акции в Марьино.

24 августа на проспекте Сахарова пройдет митинг-концерт в честь Дня российского флага. Организаторами выступили Российский союз ветеранов Афганистана и Российская ассоциация героев.

Мэрия Москвы разрешила 25 августа провести 100-тысячный митинг на проспекте Сахарова, заявку на который подавала Либертарианская партия. Но либертарианцы уведомляли о митинге и шествии и отказались принять условия властей.