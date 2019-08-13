В мэрию Москвы подали заявки на шествие и митинг 24 августа

В мэрию Москвы поданы две заявки на проведение 24 августа митинга и шествия, сообщается в телеграм-канале Дмитрия Гудкова, который в настоящий момент отбывает административный арест.

«Первый вариант — площадь Победы. Второй вариант — проспект Сахарова», — говорится в сообщении. На площади Победы предполагается митинг, на проспекте Сахарова организаторы просят согласовать шествие или, если это по каким-то причинам невозможно, митинг.

Заявители — Эльвира Вихарева, которая была организатором согласованного митинга на Сахарова 10 августа, Александр Соловьев и Татьяна Усманова.

17 августа на проспекте Сахарова должен пройти согласованный митинг КПРФ «За честные и чистые выборы».

На ту же дату была подана заявка об акции в формате шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, которую власти города не согласовали. Илья Азар, который был одним из заявителей акции, вместе с другими муниципальными депутатами подал уведомление о серии массовых пикетов по маршруту не согласованного шествия.

10 августа на проспекте Сахарова прошла согласованная акция за свободные выборы, на которую, по данным «Белого счетчика», пришли около 60 тысяч человек. После митинга около 1,5 тысяч человек пошли к администрации президента, более 100 из них были задержаны полицией.