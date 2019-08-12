Мэрия Москвы не согласовала шествие за свободные выборы 17 августа

Московские власти не согласовали шествие в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 17 августа. Об этом сообщил один из заявителей акции, муниципальный депутат Андрей Морев.

Он разместил в фейсбуке копию ответа из департамента региональной безопасности противодействия коррупции правительства Москвы. В документе говорится, что заявители шествия нарушили сроки подачи уведомления. Оно должно быть подано не позднее чем за 10 дней до акции, утверждают в департаменте. Но, как отметил Морев, по закону муниципальные депутаты могут подавать заявку на акцию в формате встречи с избирателями за пять дней.

«И мы ведь 11 июля подавали заявку на митинг 17 июля как раз за 5 дней, и тогда мэрия официально согласовала нашу заявку (от нее мы в итоге отказались)», — написал Морев.

Акцию протеста 17 августа планировалось провести в формате шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Заявителями акции, кроме Андрея Морева, выступили муниципальные депутаты Елена Филина и Илья Азар.

17 августа на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг КПРФ «За честные и чистые выборы». Партия заявляла, что не будет объединяться на этой акции с независимыми кандидатами в Мосгордуму.

10 августа на проспекте Сахарова прошел согласованный митинга за честные выборы. На него, по разным данным, пришли от 20 до 60 тысяч человек.