Организаторы митинга на проспекте Сахарова подали заявку на шествие в Москве

Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев, участвовавшие в организации митинга 10 августа на проспекте Сахарова в Москве, подали в мэрию заявку на согласование новой протестной акции.

Как сообщила Филина «Коммерсанту», депутаты намерены провести 17 августа шествие по бульварам Москвы численностью до 30 тысяч участников. Московская мэрия пока не дала ответ на заявку.

17 августа на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг КПРФ «За честные и чистые выборы». Партия заявляла, что не будет объединяться на этой акции с независимыми кандидатами в Мосгордуму.

Митинг 10 августа на проспекте Сахарова стал одним из самых массовых протестных мероприятий за последние годы. По данным организации «Белый счетчик», на митинге присутствовали до 60 тысяч человек. Московская полиция оценивала численность собравшихся в 20 тысяч человек.

Участники митинга 10 августа требовали допуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, а также освобождения фигурантов дела о массовых беспорядках, заведенного Следственным комитетом после акции 27 июля в Москве.