Илью Азара и Любовь Соболь отпустили из ОВД

Обновлено. Любовь Соболь тоже отпустили из отдела полиции.

Журналиста «Новой газеты» Илью Азара отпустили из ОВД «Красносельский» в Москве, сообщает «Дождь».

Азар подтвердил информацию о том, что при задержании полицейские понимали, что его малолетняя дочь останется одна в квартире. «Я сказал, что у меня дома маленький ребенок. Они сказали, что ждать не будем, сразу едем в отдел. Я успел позвонить жене, сказал, что надо срочно ехать домой», — сказал Азар.

Журналист был задержан вечером 2 сентября. Ему вменяют повторное нарушение правил проведения митингов (часть 8 статьи 20.2 КоАП) за участие в акции 31 августа. Поводом для составления протокола стала фотография с шествия в фейсбуке Азара. Журналисту грозит до 30 суток ареста или до 300 тысяч рублей штрафа.

Кроме того, 2 сентября были задержаны сотрудники ФБК Николай Ляскин и Любовь Соболь. На них тоже составили протоколы по статье 20.2 КоАП из-за акции 31 августа. Ляскина после этого отпустили из ОВД.

Илью Азара забрали из дома. После задержания журналиста в квартире осталась его дочь, которой год и восемь месяцев. Жена Азара Екатерина Кузнецова приехала домой примерно через полчаса. По ее словам, дверь в квартиру была открыта, ребенок спал. Адвокат Татьяна Молоканова попросила прокурора Москвы проверить полицейских, оставивших дочь Азара одну в квартире.

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