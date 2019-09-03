Фигуранта «московского дела» Ивана Подкопаева приговорили к трем годам колонии
Тверской районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима Ивана Подкопаева, обвиняемого в применении насилия к полицейским на акции 27 июля. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.
По версии следствия, на акции протеста Подкопаев распылил перцовый баллончик в лицо двум росгвардейцам. Уголовное дело Подкопаева рассматривалось в особом порядке, тот признал свою вину.
Прокурор просил приговорить подсудимого к трем годам и четырем месяцам колонии. Адвокат Подкопаева настаивал на штрафе или условном сроке.
«У меня не было цели навредить сотрудникам правоохранительных органов. Так получилось, что среди этих сотрудников были мои ровесники, я тоже был когда то срочником. Я искренне извиняюсь. Что меня побудило — сотрудники взяли металлическое ограждение и начали давить людей. Там были пожилые, женщины. Чтобы это остановить, я сделал это», — заявил Иван Подкопаев в своем последнем слове.
3 сентября суды рассматривают еще несколько дел фигурантов «московского дела». Сегодня же Следственный комитет объявил о прекращении уголовного преследования в отношении пяти фигурантов дела.