Фигуранта «московского дела» Ивана Подкопаева приговорили к трем годам колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима Ивана Подкопаева, обвиняемого в применении насилия к полицейским на акции 27 июля. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.

По версии следствия, на акции протеста Подкопаев распылил перцовый баллончик в лицо двум росгвардейцам. Уголовное дело Подкопаева рассматривалось в особом порядке, тот признал свою вину.

Прокурор просил приговорить подсудимого к трем годам и четырем месяцам колонии. Адвокат Подкопаева настаивал на штрафе или условном сроке.

3 сентября суды рассматривают еще несколько дел фигурантов . Сегодня же Следственный комитет объявил о прекращении уголовного преследования в отношении пяти фигурантов дела.