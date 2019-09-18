18 сентября российские актеры вышли на одиночные пикеты к администрации президента в Москве. Они требуют отмены приговора своему коллеге Павлу Устинову — фигуранту «московского дела», осужденному на 3,5 года колонии общего режима по обвинению в нападении на бойца Росгвардии на акции протеста.

Накануне в соцсетях с подачи актера Александра Паля начался массовый флешмоб в поддержку Устинова. Обращения продолжают поступать. «Медуза» публикует новые заявления.

Их записали актеры Михаил Ефремов, Олег Меньшиков, Марьяна Спивак, Агриппина Стеклова, Александр Филиппенко, Артур Смольянинов, Иван Охлобыстин, телеведущий Александр Гордон, певица Манижа, режиссер Олег Трофим и другие.

Михаил Ефремов в поддержку Павла Устинова Meduza

Олег Меньшиков в поддержку Павла Устинова Meduza

Марьяна Спивак в поддержку Павла Устинова Meduza

Агриппина Стеклова в поддержку Павла Устинова Meduza

Александр Гордон в поддержку Павла Устинова Meduza

Олег Трофим в поддержку Павла Устинова Meduza

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