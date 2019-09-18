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Флешмоб актеров в поддержку Павла Устинова продолжается Его поддержали Михаил Ефремов, Олег Меньшиков и Александр Филиппенко. Все новые видео — тут
Источник: Meduza
18 сентября российские актеры вышли на одиночные пикеты к администрации президента в Москве. Они требуют отмены приговора своему коллеге Павлу Устинову — фигуранту «московского дела», осужденному на 3,5 года колонии общего режима по обвинению в нападении на бойца Росгвардии на акции протеста.
Накануне в соцсетях с подачи актера Александра Паля начался массовый флешмоб в поддержку Устинова. Обращения продолжают поступать. «Медуза» публикует новые заявления.
Их записали актеры Михаил Ефремов, Олег Меньшиков, Марьяна Спивак, Агриппина Стеклова, Александр Филиппенко, Артур Смольянинов, Иван Охлобыстин, телеведущий Александр Гордон, певица Манижа, режиссер Олег Трофим и другие.
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